Anastácio promove em julho 15ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Anastácio prepara-se para sediar a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social nos dias 2 e 3 de julho, no Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva. O evento, que marca os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), terá como tema "20 Anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência".

A conferência representa um importante espaço de debate entre poder público e sociedade civil para avaliação e proposição de melhorias nas políticas públicas de assistência social no município. A programação terá início no dia 2 de julho, terça-feira, das 19h às 22h, e continuará no dia seguinte, 3 de julho, quarta-feira, em dois turnos: das 8h às 11h e das 13h às 17h.

O evento convoca a participação de todos os interessados em contribuir para o fortalecimento do Suas em Anastácio, reforçando a importância do diálogo democrático na construção de políticas sociais mais eficientes e inclusivas para a população. A conferência será uma oportunidade para refletir sobre os avanços e desafios da assistência social nas últimas duas décadas, além de traçar diretrizes para os próximos anos.

