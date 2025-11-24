Acessibilidade

24 de Novembro de 2025 • 09:32

21 Dias de Ativismo

Anastácio promove evento pelos Fim da Violência contra a Mulher

A iniciativa visa mobilizar a comunidade para a importância do tema, promovendo conscientização e fortalecendo a rede de proteção

Da redação

Publicado em 24/11/2025 às 08:54

Atualizado em 24/11/2025 às 09:00

O evento une o poder público e sociedade civil na defesa dos direitos das mulheres / Agência Brasil/Arquivo

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará no próximo dia 26 de novembro, às 8h30, na Câmara Municipal, um evento alusivo aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A programação contará com a palestra do promotor de Justiça Dr. Marcos Martins de Brito, que abordará estratégias de prevenção e enfrentamento à violência de gênero.

A iniciativa visa mobilizar a comunidade para a importância do tema, promovendo conscientização e fortalecendo a rede de proteção às mulheres no município. A participação popular é incentivada como forma de construir coletivamente mecanismos mais eficazes de combate à violência doméstica e familiar.

O evento integra uma campanha mundial de ativismo que ocorre anualmente entre 20 de novembro e 10 de dezembro, unindo poder público e sociedade civil na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento de todas as formas de violência de gênero.

📬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

<p>Voc&ecirc; tem alguma den&uacute;ncia, flagrante, reclama&ccedil;&atilde;o ou sugest&atilde;o de pauta? O Site O Pantaneiro est&aacute; sempre atento aos fatos que impactam a nossa regi&atilde;o e queremos ouvir voc&ecirc;! &nbsp;</p>

<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte &eacute; garantido por lei, e sua informa&ccedil;&atilde;o pode fazer a diferen&ccedil;a! &nbsp;</p>

<p>Al&eacute;m disso, voc&ecirc; pode acompanhar as principais not&iacute;cias, bastidores e conte&uacute;dos exclusivos sobre Aquidauana, Anast&aacute;cio e regi&atilde;o em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: &nbsp;</p>


<br/>

<p>&#x1F517; <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>


<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>

<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>

<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>

<br/>

<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>

