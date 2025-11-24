Anastácio promove evento pelos Fim da Violência contra a Mulher

A iniciativa visa mobilizar a comunidade para a importância do tema, promovendo conscientização e fortalecendo a rede de proteção
O evento une o poder público e sociedade civil na defesa dos direitos das mulheres / Agência Brasil/Arquivo
A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará no próximo dia 26 de novembro, às 8h30, na Câmara Municipal, um evento alusivo aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A programação contará com a palestra do promotor de Justiça Dr. Marcos Martins de Brito, que abordará estratégias de prevenção e enfrentamento à violência de gênero.
A iniciativa visa mobilizar a comunidade para a importância do tema, promovendo conscientização e fortalecendo a rede de proteção às mulheres no município. A participação popular é incentivada como forma de construir coletivamente mecanismos mais eficazes de combate à violência doméstica e familiar.
O evento integra uma campanha mundial de ativismo que ocorre anualmente entre 20 de novembro e 10 de dezembro, unindo poder público e sociedade civil na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento de todas as formas de violência de gênero.
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">
<style type="text/css">.social-link {
text-decoration: none;
color: #000;
font-size: 16px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 5px;
}
.social-link.instagram i {
color: #E4405F;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(228, 64, 95, 0.5);
}
.social-link.facebook i {
color: #1877F2;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(24, 119, 242, 0.5);
}
.social-link.youtube i {
color: #FF0000;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);
}
.social-link.whatsapp i {
color: #25D366;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(37, 211, 102, 0.5);
}
.social-link.tiktok i {
color: #69C9D0; /* Azul TikTok */
text-shadow: -2px -2px 0 #EE1D52;
}
</style>
<h2>💬<strong> Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!</strong></h2>
<p>Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você! </p>
<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença! </p>
<p>Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: </p>
<br/>
<p>🔗 <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>
<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>
<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>
<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>
<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>
<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>
<br/>
<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>
Educação
Anastácio sedia a 2ª etapa do Circuito Pantaneiro de Xadrez
Anastácio celebra 5 anos do Núcleo de Educação Especial com programação
Ação do Novembro Azul é realizada na ESF Veredão em Anastácio
Trânsito
Família de Rio Brilhante seguia para Água Clara quando veículo "ramparou" em quebra-molas e capotou várias vezes
Emprego
Seleção da SED-MS contrata professores temporários; inscrições seguem até as 17h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS