Anastácio promove Feira de Adoção de Cães e Gatos na quarta-feira

A feira é uma iniciativa da administração municipal para reduzir a população de animais abandonados nas ruas / Divulgação/Governo de MS

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do setor de Zoonoses, realizará na quarta-feira (11), uma Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento acontecerá na Praça Garibaldi Medeiros, das 8h às 12h, e reunirá animais cheios de carinho, resgatados pela prefeitura e prontos para encontrar um novo lar.

A ação tem como objetivo promover a adoção responsável e consciente, oferecendo uma oportunidade para famílias levarem para casa um novo amigo. Segundo a organização, todos os animais disponíveis para adoção passaram por avaliação veterinária.

Para adotar, os interessados precisam atender a alguns requisitos básicos: ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência atualizado, assinar um termo de responsabilidade e ter um espaço adequado para receber o animal. O mais importante, segundo os organizadores, é a disposição para oferecer amor, cuidado e atenção diários ao novo companheiro.

A feira é uma iniciativa da administração municipal para reduzir a população de animais abandonados nas ruas e promover a posse responsável. A população está convidada a participar e conhecer os animais disponíveis para adoção.

