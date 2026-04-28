Anastácio promove feira de adoção de cães e gatos

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A cidade de Anastácio promove neste domingo (03) uma ação especial voltada ao bem-estar animal e à conscientização da população: a Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento será realizado das 8h às 12h, na Praça Garibaldi Medeiros, reunindo animais que aguardam por uma nova chance de encontrar um lar.

Organizada pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do setor de Zoonoses, a iniciativa busca incentivar a adoção responsável e reduzir o número de animais em situação de abandono. Durante a feira, cães e gatos de diferentes idades estarão disponíveis, todos prontos para oferecer carinho e companhia a quem decidir abrir as portas de casa — e do coração.

Além de aproximar os animais de possíveis tutores, a ação também reforça a importância dos cuidados básicos e do compromisso necessário ao adotar um pet. Para levar um novo amigo para casa, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de responsabilidade.

Segundo os organizadores, mais do que cumprir os requisitos, o essencial é que o adotante esteja preparado para oferecer amor, atenção e um ambiente adequado ao animal. A adoção é um ato de responsabilidade que transforma não apenas a vida do pet, mas também a de quem adota.

A expectativa é de que a comunidade participe ativamente, contribuindo para dar um novo começo a muitos animais e fortalecendo a cultura da guarda responsável no município.