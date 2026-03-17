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AnastÃ¡cio promove mutirÃ£o de agendamentos de exames e consultas neste sÃ¡bado

Atendimento serÃ¡ das 7h30 Ã s 12h30 na Central de RegulaÃ§Ã£o; populaÃ§Ã£o deve levar encaminhamento mÃ©dico e documentos

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 17/03/2026 Ã s 18:28

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Profissionais de saÃºde de AnastÃ¡cio usaram as redes sociais para convidar a populaÃ§Ã£o a comparecer ao mutirÃ£o / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, dia 21 de março, um Mutirão de Agendamentos de Exames e Consultas, com atendimento das 7h30 às 12h30, na Central de Regulação, localizada ao lado do Centro de Especialidades Médicas (CEM).

A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população a atendimentos especializados, reduzindo filas de espera e agilizando o agendamento de procedimentos. Serão contempladas áreas como cirurgia geral, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, oftalmologia, neurologia (adulto e pediátrica) e cardiologia.

Além das consultas, também serão realizados agendamentos para exames como ultrassonografia simples, M.A.P.A. 24h, raio-X, além dos testes da orelhinha e da linguinha para bebês de 0 a 3 meses. Esses exames são fundamentais para o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado da saúde da população.

Para participar, os interessados devem apresentar encaminhamento médico, Cartão SUS, RG e CPF. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso à saúde e garantir mais agilidade no atendimento à população, promovendo a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os usuários compareçam dentro do horário estipulado e com toda a documentação necessária para garantir o atendimento.

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