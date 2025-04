Anastácio promove palestra sobre autismo e primeiros socorros

Arquivo/ O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quarta-feira (30), a palestra “Entendendo os Diferentes Níveis de Transtorno do Espectro Autista”, com a psicóloga Jacqueline Isabela Pontes e Silva. O evento também contará com a apresentação “Contenção de Crises e Primeiros Socorros”, conduzida pelo 2º Tenente Max Sousa Tosta.



A ação será realizada no Centro de Convenções Cláudio Valério da Silva, das 18h30 às 20h30, e integra as iniciativas do CEAME-TEA (Centro Especializado em Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista) para promover informação, inclusão e capacitação sobre o autismo.



A palestra é aberta ao público e visa ampliar o entendimento da comunidade sobre o TEA, além de oferecer orientações práticas para o cuidado e suporte em situações emergenciais.

