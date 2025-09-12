Anastácio promove palestra sobre saúde mental na terceira idade

A iniciativa reforça o compromisso do município em debater e conscientizar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Conduzida pela psicóloga Alana, a palestra abordou os desafios do envelhecimento, como perdas, limitações físicas e o diagnóstico de doenças, que podem impactar o bem-estar emocional dos idosos. A psicóloga destacou que, em muitos casos, os sintomas de sofrimento mental se manifestam de forma física, como cansaço, dores e alterações no sono e no apetite, o que pode dificultar o diagnóstico.

A Prefeitura de Anastácio, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social, promoveu na quinta-feira (11) uma palestra sobre a importância da saúde mental na terceira idade. A ação faz parte do projeto “De Bem com a Vida”, em alusão ao Setembro Amarelo .

Estiveram presentes no evento a coordenadora Patrícia de Oliveira Generozo, a orientadora social Marly dos Santos e a assistente social Eliane dos Santos Leite. A iniciativa reforça o compromisso do município em debater e conscientizar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental em todas as fases da vida.

