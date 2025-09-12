Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 12:55

Buscar

Últimas notícias
X
Setembro Amarelo

Anastácio promove palestra sobre saúde mental na terceira idade

A discussão abordou os desafios do envelhecimento, como perdas, limitações físicas e o diagnóstico de doenças, que podem impactar o bem-estar emocional dos idosos

Da redação

Publicado em 12/09/2025 às 09:33

Atualizado em 12/09/2025 às 09:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A iniciativa reforça o compromisso do município em debater e conscientizar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social, promoveu na quinta-feira (11) uma palestra sobre a importância da saúde mental na terceira idade. A ação faz parte do projeto “De Bem com a Vida”, em alusão ao Setembro Amarelo.

Conduzida pela psicóloga Alana, a palestra abordou os desafios do envelhecimento, como perdas, limitações físicas e o diagnóstico de doenças, que podem impactar o bem-estar emocional dos idosos. A psicóloga destacou que, em muitos casos, os sintomas de sofrimento mental se manifestam de forma física, como cansaço, dores e alterações no sono e no apetite, o que pode dificultar o diagnóstico.

Leia Também

• Lei torna oficial a campanha Setembro Amarelo em todo o Brasil

• Conversar pode salvar vidas, alerta CVV no Setembro Amarelo

Estiveram presentes no evento a coordenadora Patrícia de Oliveira Generozo, a orientadora social Marly dos Santos e a assistente social Eliane dos Santos Leite. A iniciativa reforça o compromisso do município em debater e conscientizar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental em todas as fases da vida.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Projeto da Fiocruz sobre Chikungunya é apresentado em Anastácio

Festa

Exposição celebra 17 anos da Festa da Farinha em Anastácio

Educação

Alunos de Anastácio encenam peças sobre a Independência do Brasil

Veja as fotos do Torneio de Artes Marciais Rei da Praia em Anastácio

Anastácio registra 651 casos de chikungunya e duas mortes

Anastácio recebe equipamentos de mobilidade para pacientes da Saúde

Prevenção

Anastácio inicia programação do Setembro Amarelo

Publicidade

Saúde

Anastácio recebe projeto da Fiocruz sobre complicações da Chikungunya

ÚLTIMAS

Marinha e Aecopaxi

Parceria capacita pescadores e piloteiros em Aquidauana

Formação fortalece turismo e garante regularização para transporte de passageiros e comércio em embarcações

Inmet

Sexta-feira promete ser quente com 42ºC em Aquidauana e sem chuvas

Dia deve ser abafado na cidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo