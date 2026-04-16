Anastácio promove palestra sobre seletividade alimentar e autismo em 23 de abril

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio convida toda a população para um momento especial em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. O evento acontecerá no dia 23 de abril, às 18h, no Centro de Convenções, e abordará o tema “Seletividade alimentar e autismo — como trabalhar?”.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e fortalecer o cuidado voltado às pessoas com autismo e suas famílias. A seletividade alimentar é um dos desafios mais comuns enfrentados por crianças e adultos com TEA, e a palestra trará orientações práticas sobre como lidar com essa questão no dia a dia.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a presença da população é fundamental na construção de uma sociedade mais inclusiva e consciente. O evento é aberto ao público e gratuito, voltado não apenas a profissionais de saúde e educação, mas também a familiares, cuidadores e demais interessados no tema.

A participação de todos é essencial para ampliar o diálogo sobre o autismo e promover uma rede de apoio mais preparada e acolhedora.

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