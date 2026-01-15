Acessibilidade

15 de Janeiro de 2026 • 14:08

Alimentação segura

Anastácio promove primeira edição do ano da Feira da Agricultura Familiar

o local, os visitantes poderão encontrar uma variedade de produtos frescos e saudáveis, oriundos da agricultura familiar local, garantindo qualidade e o fortalecimento da economia do município

Da redação

Publicado em 15/01/2026 às 13:17

Atualizado em 15/01/2026 às 13:19

Feira da Agricultura Familiar / Prefeitura de Anastacio

A cidade de Anastácio inicia o calendário de eventos de 2026 com a retomada de um de seus tradicionais espaços de economia e cultura. A primeira Feira da Agricultura Familiar do ano será realizada nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro, na Praça Garibaldi Medeiros. O evento, que combina produção sustentável e entretenimento, promete reunir a comunidade com uma programação gratuita e para toda a família.

Organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, a feira é um canal direto entre o produtor rural e o consumidor. No local, os visitantes poderão encontrar uma variedade de produtos frescos e saudáveis, oriundos da agricultura familiar local, garantindo qualidade e o fortalecimento da economia do município.

Além da comercialização de hortifrúti, legumes, laticínios e outros alimentos, o evento também valoriza o talento local com a exposição e venda de artesanato. A iniciativa busca fomentar não apenas o setor primário, mas também a cadeia criativa e cultural de Anastácio.

A atração musical ficará por conta dos shows de Rary Firmo e Alarcón, que animarão a praça com música ao vivo, criando um ambiente descontraído e celebratório. A programação cultural é um convite para que a população aproveite a noite em um espaço público de convivência.

A Feira da Agricultura Familiar se consolida como um importante instrumento de desenvolvimento local, promovendo a sustentabilidade, a geração de renda para as famílias produtoras e o acesso da população a alimentos sem intermediários. A Prefeitura de Anastácio reforça, com essa primeira edição do ano, o compromisso de apoiar e dar visibilidade ao trabalho dos agricultores do município.

