25 de Fevereiro de 2026 • 14:24

Cidade

Anastácio promove reunião para lançamento do Programa Lar Legal na Vila Juí

O evento é exclusivo para moradores da Vila Juí que não possuem documentação de propriedade

Da redação

Publicado em 25/02/2026 às 10:56

Atualizado em 25/02/2026 às 11:21

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, realizará no dia 9 de março, às 18h, na Câmara de Vereadores, reunião de lançamento do Programa Lar Legal destinada aos moradores da Vila Juí.

A iniciativa é voltada aos residentes que ainda não possuem escritura ou documento de propriedade do imóvel. Durante o encontro, a empresa Tributech fará a apresentação do projeto de regularização fundiária e repassará informações sobre as etapas do processo.

Segundo a administração municipal, a reunião tem como objetivo orientar os moradores e esclarecer dúvidas sobre a regularização dos imóveis.

O evento é exclusivo para moradores da Vila Juí que não possuem documentação de propriedade.

