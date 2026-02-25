Anastácio promove reunião para lançamento do Programa Lar Legal na Vila Juí

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, realizará no dia 9 de março, às 18h, na Câmara de Vereadores, reunião de lançamento do Programa Lar Legal destinada aos moradores da Vila Juí.



A iniciativa é voltada aos residentes que ainda não possuem escritura ou documento de propriedade do imóvel. Durante o encontro, a empresa Tributech fará a apresentação do projeto de regularização fundiária e repassará informações sobre as etapas do processo.



Segundo a administração municipal, a reunião tem como objetivo orientar os moradores e esclarecer dúvidas sobre a regularização dos imóveis.



O evento é exclusivo para moradores da Vila Juí que não possuem documentação de propriedade.