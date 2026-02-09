Acessibilidade

09 de Fevereiro de 2026 • 21:21

Saúde materno-infantil

Anastácio promove visita orientada de gestantes à maternidade

A equipe da unidade apresenta os fluxos de atendimento, desde a admissão até o pós-parto, e esclarece dúvidas frequentes

Da redação

Publicado em 09/02/2026 às 19:07

Atualizado em 09/02/2026 às 19:10

A ação contemplou gestantes acompanhadas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Gestantes no terceiro trimestre de gravidez estão participando de um programa especial promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio: uma visita orientada à maternidade da Associação Beneficente da Região de Anastácio (Abramastacio). A iniciativa tem como objetivo principal aproximar as futuras mães do ambiente onde ocorrerá o parto, oferecendo mais segurança e tranquilidade para o grande momento.

Durante a visita, as gestantes têm a oportunidade de conhecer a estrutura física completa da maternidade, incluindo os leitos, a sala de parto e o centro cirúrgico. A equipe da unidade apresenta os fluxos de atendimento, desde a admissão até o pós-parto, e esclarece dúvidas frequentes sobre procedimentos hospitalares, tipos de parto (normal e cesárea) e os direitos das pacientes, como a presença de um acompanhante durante todo o processo.

Nesta segunda-feira, dia 9, a ação contemplou gestantes acompanhadas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) Rodrigo Queiroz e da ESF Anastácio. A visita contou com as presenças do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, da coordenadora da Saúde da Mulher, Laura Peixoto, e de outros profissionais da rede.

O programa visa reduzir a ansiedade e o medo que muitas mulheres sentem ao se aproximar do parto, especialmente as mamães de primeira viagem. Conhecer o local, a equipe e os procedimentos com antecedência ajuda a criar um vínculo de confiança e a tornar a experiência do nascimento mais positiva e humanizada.

A Secretaria de Saúde planeja realizar novas visitas, contemplando gestantes de todas as unidades de saúde do município, como parte das ações de acolhimento e preparação para o parto dentro da rede pública de Anastácio.

