Anastácio promove Viva Praia 2026 com torneios na última semana de janeiro

As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira, dia 16, e seguem até as 10h do dia 31 de janeiro
De acordo com a organização, o evento busca movimentar o calendário esportivo municipal no período de férias / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Prefeitura de Anastácio divulgou a programação do Viva Praia 2026, evento esportivo que será realizado na Prainha do município nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. A iniciativa promete reunir atletas e famílias em torneios de diversas modalidades de areia, com foco na integração, no lazer e no incentivo à prática esportiva.
Os interessados podem se inscrever gratuitamente em sete categorias: Vôlei Dupla (masculino e feminino – livre), Vôlei Quarteto Misto (Sub-18 e livre), Vôlei Quarteto Adaptado Misto (50 anos ou mais), Futevôlei Misto, Futevôlei Masculino (livre) e Futebol de Areia (masculino e feminino – livre).
De acordo com a organização, o evento busca movimentar o calendário esportivo municipal no período de férias, oferecendo uma opção de entretenimento saudável para diferentes faixas etárias. A expectativa é que competidores de diversas regiões participem dos torneios.
Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 99923-0036. A programação completa e detalhes sobre locais de inscrição devem ser divulgados em breve pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Anastácio.
