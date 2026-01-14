Acessibilidade

14 de Janeiro de 2026 • 22:51

Buscar

Últimas notícias
X
Incentivo

Anastácio promove Viva Praia 2026 com torneios na última semana de janeiro

As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira, dia 16, e seguem até as 10h do dia 31 de janeiro

Da redação

Publicado em 14/01/2026 às 21:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

De acordo com a organização, o evento busca movimentar o calendário esportivo municipal no período de férias / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio divulgou a programação do Viva Praia 2026, evento esportivo que será realizado na Prainha do município nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. A iniciativa promete reunir atletas e famílias em torneios de diversas modalidades de areia, com foco na integração, no lazer e no incentivo à prática esportiva.

As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira, dia 16, e seguem até as 10h do dia 31 de janeiro. Os interessados podem se inscrever gratuitamente em sete categorias: Vôlei Dupla (masculino e feminino – livre), Vôlei Quarteto Misto (Sub-18 e livre), Vôlei Quarteto Adaptado Misto (50 anos ou mais), Futevôlei Misto, Futevôlei Masculino (livre) e Futebol de Areia (masculino e feminino – livre).

De acordo com a organização, o evento busca movimentar o calendário esportivo municipal no período de férias, oferecendo uma opção de entretenimento saudável para diferentes faixas etárias. A expectativa é que competidores de diversas regiões participem dos torneios.

Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 99923-0036. A programação completa e detalhes sobre locais de inscrição devem ser divulgados em breve pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Anastácio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Concentração

Anastácio sedia etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar

Saúde

Programa Olhar Renovado atende 104 pacientes em Anastácio no início de 2026

Fogo

Curto-circuito provoca incêndio em residência em Anastácio

Incêndio atinge área de divisa entre fazendas do Carandazal em Corumbá

Incêndio em residência deixa uma vítima em Anastácio

Bombeiros extinguem incêndio florestal no Pantanal do Nabileque

Perigo

Incêndio em residência deixa uma vítima em Anastácio

Publicidade

Atenção

Mutirão do MEI oferece atendimento gratuito a empreendedores em Anastácio

ÚLTIMAS

Pesquisa

Bonito oferece acompanhamento semanal gratuito para gestantes

o projeto reflete a prioridade dada à saúde da mulher e ao bem-estar materno-infantil no município

Direito

Lei autoriza pagamento retroativo de direitos suspensos na pandemia

A norma também impede a transferência de custos para outro ente, como a União, preservando a responsabilidade fiscal e os recursos públicos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo