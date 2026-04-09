Anastácio promove encontro formativo para fortalecer a Educação Infantil

Capacitação reuniu professores da Pré-Escola no Centro de Convenções; iniciativa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada em parceria com MEC e universidade federal
A iniciativa reforça o compromisso do município com a educação pública de qualidade, valorizando os profissionais da sala de aula / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio realizou, na terça-feira (07), no Centro de Convenções, o encontro formativo do PROLEEI 2026. O evento teve como foco o fortalecimento das práticas pedagógicas e a ampliação de conhecimentos essenciais para o desenvolvimento das crianças na Educação Infantil.
A ação foi voltada aos professores da Pré-Escola e contou com a presença e acompanhamento da secretária municipal de Educação, Vera Terra. O encontro reafirma o compromisso da Rede Municipal de Ensino com a qualidade da educação e com a formação continuada dos profissionais da área.
O PROLEEI integra as diretrizes do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), uma iniciativa do governo federal que busca assegurar o direito à alfabetização das crianças brasileiras. O programa é realizado em parceria com a Universidade Federal e o Ministério da Educação (MEC), consolidando uma rede colaborativa de conhecimento, inovação pedagógica e troca de experiências entre os educadores.
Durante o encontro, os professores tiveram a oportunidade de discutir metodologias, compartilhar práticas exitosas e aprofundar seus conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil na fase pré-escolar, que é considerada fundamental para a formação de bases sólidas na aprendizagem.
A Prefeitura de Anastácio destaca que investir na formação dos professores é investir no futuro das crianças. A iniciativa reforça o compromisso do município com a educação pública de qualidade, valorizando os profissionais da sala de aula e garantindo que os alunos tenham acesso a um ensino cada vez mais preparado e humanizado.
A expectativa é que novos encontros formativos sejam realizados ao longo do ano, dando continuidade ao processo de aperfeiçoamento da rede municipal de ensino.
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