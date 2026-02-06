Anastácio prossegue com entregas de óculos do projeto Olhar Renovado

O Projeto Olhar Renovado é um exemplo de política pública que integra os diferentes níveis de atenção à saúde / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Dezenas de moradores de Anastácio participaram, na manhã desta sexta-feira (06), da etapa de medição para óculos de grau do Projeto Olhar Renovado. A ação foi realizada no salão da Estratégia Saúde da Família (ESF) Arapongas, com a presença do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhando os atendimentos.

O projeto, desenvolvido pela Prefeitura de Anastácio por meio da Secretaria Municipal de Saúde, oferece gratuitamente óculos de grau a pacientes cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa visa garantir o acesso a um item de saúde essencial para a qualidade de vida, especialmente para pessoas com dificuldades financeiras.

Para participar do Olhar Renovado, os interessados devem passar por uma consulta médica em sua unidade de saúde de referência, ser encaminhados para avaliação oftalmológica no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e, após a receita médica, comparecer à Secretaria de Saúde com documentos pessoais, comprovante de residência e o receituário.

A etapa de medição, realizada nesta sexta, é crucial para a produção das lentes corretivas de acordo com a prescrição médica de cada paciente. O secretário João Fernando Guessy Braga destacou a importância do projeto para a saúde pública municipal. "É uma ação essencial que impacta diretamente na autonomia e no bem-estar da nossa população, garantindo um direito básico de forma acessível", afirmou.

O Projeto Olhar Renovado é um exemplo de política pública que integra os diferentes níveis de atenção à saúde, desde a unidade básica até a especialidade, garantindo o cuidado integral aos cidadãos. A expectativa é que a entrega dos óculos seja realizada em breve, completando mais um ciclo de atendimento da iniciativa.

