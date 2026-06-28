Anastácio realiza 2ª Gincana da Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio realizou, no último sábado, 27 de junho, a 2ª Gincana da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, conforme previsto no calendário escolar. O evento foi mais um grande sucesso de público e de participação, reunindo crianças do Maternal III, Pré I e Pré II, além de pais, responsáveis, professores e toda a comunidade escolar.

Ao longo da manhã, as crianças participaram de diversas atividades recreativas e brincadeiras tradicionais, vivenciando momentos de interação social, aprendizado, integração e muita diversão. O entusiasmo estampado nos sorrisos das crianças e a satisfação das famílias demonstraram o êxito da iniciativa, que proporcionou experiências marcantes na formação dos pequenos.

A realização da gincana foi da Secretaria Municipal de Educação, sob a liderança da secretária municipal, professora Vera Terra, e contou com o apoio do prefeito Cido, que incentiva ações voltadas ao fortalecimento da educação no município.

O evento também recebeu o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. O secretário João Fernando esteve presente acompanhando as atividades, juntamente com uma equipe médica e uma ambulância, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os participantes. Toda a programação transcorreu de forma tranquila e organizada.

Nas escolas da zona rural, a gincana também foi realizada, respeitando as particularidades de cada unidade de ensino, permitindo que todas as crianças da Rede Municipal participassem das atividades.

A secretária municipal de Educação, professora Vera Terra, agradeceu o empenho de todos que contribuíram para o sucesso do evento.

"Quero agradecer ao prefeito Cido pelo apoio permanente às ações da educação, ao secretário de Saúde, João Fernando, pela parceria e suporte durante o evento, às famílias pela confiança e participação, e a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Meu reconhecimento especial aos professores de Educação Física, diretores, coordenadores, professores, equipes administrativas das escolas e CEIs, além dos motoristas do transporte escolar. O comprometimento de cada um foi fundamental para que nossas crianças vivenciassem um dia tão especial."

A 2ª Gincana da Educação Infantil reafirma o compromisso da Prefeitura de Anastácio e da Secretaria Municipal de Educação com uma educação de qualidade, que valoriza o desenvolvimento integral das crianças, fortalecendo os vínculos entre escola, família e comunidade por meio de atividades que unem aprendizagem, convivência e alegria.