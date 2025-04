Anastácio sedia 6ª Conferência Municipal das Cidades

Arquivo O Pantaneiro

A Prefeitura Municipal de Anastácio convida toda a população para participar da 6ª Conferência Municipal das Cidades, que será realizada no dia 4 de abril, no Centro de Convenções, a partir das 7h.

O evento tem como tema "Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social" e busca discutir estratégias para o desenvolvimento urbano do município.

A conferência contará com a presença do Prefeito Manoel Aparecido (Cido) e do Secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Pertile, além de especialistas e representantes da sociedade civil. Durante o evento, serão debatidos temas essenciais para o futuro da cidade, incluindo planejamento urbano, gestão estratégica e financiamento.

Programação

07h00 – Recepção e credenciamento

07h30 – Abertura oficial

08h00 – Leitura e aprovação do regulamento

08h30 – Palestra: Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades Inclusivas

09h00 – Debate nos eixos temáticos:

Eixo 1: Articulação entre os principais setores urbanos e o planejamento das políticas públicas

Eixo 2: Gestão estratégica e financiamento

Eixo 3: Grandes temas transversais

12h00 – Intervalo para o almoço

13h30 – Retorno das oficinas e credenciamento para delegados

16h00 – Plenária e aprovação de propostas

17h30 – Eleição dos delegados

18h00 – Encerramento

A conferência pretende promover o diálogo entre o poder público e a sociedade, fortalecendo a construção de políticas urbanas mais eficazes. A participação da comunidade é fundamental para garantir que as propostas discutidas reflitam as reais necessidades do município.