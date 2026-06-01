Anastácio realiza ação contra o Feminicídio

A Administração Municipal de Anastácio realizou, na manhã desta segunda-feira (1º), o ato simbólico “Todas por Elas – Pelo Fim do Feminicídio”, promovido por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher em parceria com o Poder Judiciário. A ação aconteceu em frente ao Paço Municipal e reuniu autoridades e a comunidade em um momento de conscientização e mobilização social.



O evento teve como objetivo reforçar a importância do combate à violência contra a mulher e ao feminicídio, levando informação, sensibilização e incentivo à denúncia.

Estiveram presentes a primeira-dama Valquíria Prates, a vice-prefeita Maria Vital, a secretária de Assistência Social Mary Beltrão, além de demais secretários e coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Debora Lubas. Também participaram os vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara), Vilma Ferreira, Aldo José, Joel José de Lima Nascimento e Fabiano da Silva Correa

