08 de Outubro de 2025 • 15:53

Saúde

Anastácio realiza ação de vacinação na comunidade Águas do Miranda

Ação contemplou moradores e também animais da comunidade

Da redação

Publicado em 08/10/2025 às 11:57

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no último sábado (4) uma ação voltada à imunização de moradores e animais na comunidade Águas do Miranda.

Equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estiveram no local aplicando a vacina antirrábica em cães e gatos. A medida tem o objetivo de proteger os animais e evitar a transmissão da raiva.

Durante a atividade, os moradores também receberam a vacina contra a Influenza. A iniciativa teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso aos serviços de saúde em áreas mais afastadas do centro urbano.

A Secretaria de Saúde destacou que ações desse tipo contribuem para o controle de doenças e para a promoção da saúde preventiva em todo o município.

