Anastácio realiza ação do Outubro Rosa na ESF Rodrigo Queiroz das Chagas

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio promoveu uma atividade de orientação sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama na ESF Rodrigo Queiroz das Chagas, na quinta-feira (9), como parte da programação do Outubro Rosa.



Durante a ação, a médica Elisangela Ferreira explicou às participantes os principais sinais e sintomas da doença, além de destacar cuidados preventivos e a importância dos exames de rotina.



O encontro foi encerrado com a distribuição de um lanche saudável às mulheres presentes. As atividades do Outubro Rosa continuam em outras unidades de saúde do município, reforçando a importância do cuidado e da prevenção.

