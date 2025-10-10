Anastácio realiza ação do Outubro Rosa na ESF Rodrigo Queiroz das Chagas

As atividades do Outubro Rosa continuam em outras unidades de saúde do município
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio promoveu uma atividade de orientação sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama na ESF Rodrigo Queiroz das Chagas, na quinta-feira (9), como parte da programação do Outubro Rosa.
Durante a ação, a médica Elisangela Ferreira explicou às participantes os principais sinais e sintomas da doença, além de destacar cuidados preventivos e a importância dos exames de rotina.
O encontro foi encerrado com a distribuição de um lanche saudável às mulheres presentes. As atividades do Outubro Rosa continuam em outras unidades de saúde do município, reforçando a importância do cuidado e da prevenção.
