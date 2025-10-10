Acessibilidade

10 de Outubro de 2025 • 12:03

Educação

Anastácio realiza ação do Outubro Rosa na ESF Rodrigo Queiroz das Chagas

As atividades do Outubro Rosa continuam em outras unidades de saúde do município

Da redação

Publicado em 10/10/2025 às 08:57

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio promoveu uma atividade de orientação sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama na ESF Rodrigo Queiroz das Chagas, na quinta-feira (9), como parte da programação do Outubro Rosa.

Durante a ação, a médica Elisangela Ferreira explicou às participantes os principais sinais e sintomas da doença, além de destacar cuidados preventivos e a importância dos exames de rotina.

O encontro foi encerrado com a distribuição de um lanche saudável às mulheres presentes. As atividades do Outubro Rosa continuam em outras unidades de saúde do município, reforçando a importância do cuidado e da prevenção.

