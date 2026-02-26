Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026 • 14:22

Anastácio realiza audiência de prestação de contas da Saúde

A apresentação ocorreu no Plenário "Sales de Arruda Braga", na Câmara de Vereadores do município.

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 11:18

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio realizou no dia 25 a Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre de 2025. A apresentação ocorreu no Plenário “Sales de Arruda Braga”, na Câmara de Vereadores do município.

Na ocasião, foram detalhados os investimentos efetuados na área da saúde durante o período, além da apresentação dos serviços disponibilizados à população nos diferentes setores da rede municipal.

Participaram da audiência o secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, os vereadores Lincoln Pellicioni, Manoel Luiz, Aldo José dos Santos, Zequinha da Ótica e Fabiano da Silva, além de conselheiros municipais de Saúde.

