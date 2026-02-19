Anastácio realiza audiência pública para prestação de contas da Saúde

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, realizará audiência pública para prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2025.



A audiência será realizada no dia 25 de fevereiro, às 8h, no Plenário Sales de Arruda Braga, na Câmara Municipal de Vereadores.