Saúde

Anastácio realiza audiência pública para prestação de contas da Saúde

A audiência será realizada no dia 25 de fevereiro, às 8h, no Plenário Sales de Arruda Braga, na Câmara Municipal de Vereadores

Da redação

Publicado em 19/02/2026 às 15:02

Atualizado em 19/02/2026 às 15:03

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, realizará audiência pública para prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2025.

A audiência será realizada no dia 25 de fevereiro, às 8h, no Plenário Sales de Arruda Braga, na Câmara Municipal de Vereadores.

