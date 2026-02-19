Anastácio realiza audiência pública para prestação de contas da Saúde

A audiência será realizada no dia 25 de fevereiro, às 8h, no Plenário Sales de Arruda Braga, na Câmara Municipal de Vereadores
A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, realizará audiência pública para prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2025.
A audiência será realizada no dia 25 de fevereiro, às 8h, no Plenário Sales de Arruda Braga, na Câmara Municipal de Vereadores.
Cidadania
Primeira distribuição do ano ocorreu na manhã desta quinta-feira (12) e contou com a presença do prefeito, vice-prefeita, secretários e vereadores
LUTO
Ex-artecolunista do jornal O Pantaneiro, servidor aposentado da Caixa Econômica Federal, historiador e poeta, Jair construiu uma trajetória marcada pelo amor à palavra, à memória e à comunidade.
Trânsito
As causas da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades de trânsito
