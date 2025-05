Anastácio realiza blitz educativa com alunos do Projeto Bombeiros do Amanhã

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na manhã de quinta-feira (22) uma blitz educativa na Ponte Roldão de Oliveira (Ponte Velha), como parte da campanha Maio Amarelo, voltada à conscientização sobre segurança no trânsito.



A ação contou com a participação dos alunos do Projeto Bombeiros do Amanhã e apoio de agentes do Detran-MS. Durante a atividade, motoristas e pedestres foram abordados com orientações sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito, respeito às leis e prevenção de acidentes.



A secretária de Assistência Social, Mary Beltrão, acompanhou a iniciativa e destacou a relevância da participação dos jovens na promoção de uma cultura de segurança. A blitz teve como foco a educação e sensibilização da população, alinhando-se ao tema do Maio Amarelo, que busca reduzir os índices de acidentes e promover um trânsito mais seguro para todos.



A campanha continua com outras ações previstas ao longo do mês em diferentes pontos do município.

