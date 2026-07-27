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Semana da Saúde Visual

Anastácio realiza cadastros para exames oftalmológicos gratuitos

Durante a ação, as equipes fazem o agendamento dos atendimentos, sem necessidade de encaminhamento médico

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/07/2026 às 14:21

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Semana da Saúde Visual já está com a programação em andamento em Anastácio / Ilustrativa

A Semana da Saúde Visual já está com a programação em andamento em Anastácio, levando cadastramento para consultas e exames oftalmológicos gratuitos à população. A iniciativa é promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Associação Olhar pelo Próximo.

Os cadastros estão sendo realizados nas unidades de saúde do município. Durante a ação, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Saúde, as equipes fazem o agendamento dos atendimentos, sem necessidade de encaminhamento médico. O cadastramento segue até sexta-feira (31).

Podem participar pessoas a partir de 07 anos de idade. Já o teste do olhinho será destinado a crianças de zero a 02 anos.

Entre os exames oferecidos estão avaliação da acuidade visual, movimentos oculares, refração completa, tonometria, ceratometria, biomicroscopia, fundoscopia, mapeamento de retina, curva tensional e o teste do olhinho.

Para realizar o cadastro, os interessados devem comparecer à unidade de saúde na data e horário previstos no cronograma, levando RG, CPF, Cartão SUS (Sistema Único de Saúde), telefone e comprovante de residência.

Em caso de dúvidas, a orientação é procurar o agente comunitário de Saúde da área.

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