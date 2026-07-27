Anastácio realiza cadastros para exames oftalmológicos gratuitos

Durante a ação, as equipes fazem o agendamento dos atendimentos, sem necessidade de encaminhamento médico
Semana da Saúde Visual já está com a programação em andamento em Anastácio / Ilustrativa
A Semana da Saúde Visual já está com a programação em andamento em Anastácio, levando cadastramento para consultas e exames oftalmológicos gratuitos à população. A iniciativa é promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Associação Olhar pelo Próximo.
Os cadastros estão sendo realizados nas unidades de saúde do município. Durante a ação, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Saúde, as equipes fazem o agendamento dos atendimentos, sem necessidade de encaminhamento médico. O cadastramento segue até sexta-feira (31).
Podem participar pessoas a partir de 07 anos de idade. Já o teste do olhinho será destinado a crianças de zero a 02 anos.
Entre os exames oferecidos estão avaliação da acuidade visual, movimentos oculares, refração completa, tonometria, ceratometria, biomicroscopia, fundoscopia, mapeamento de retina, curva tensional e o teste do olhinho.
Para realizar o cadastro, os interessados devem comparecer à unidade de saúde na data e horário previstos no cronograma, levando RG, CPF, Cartão SUS (Sistema Único de Saúde), telefone e comprovante de residência.
Em caso de dúvidas, a orientação é procurar o agente comunitário de Saúde da área.
Agricultura familiar
Manhã desta sexta-feira marcou mais uma etapa de distribuição de sacolões do PAA
ELEIÇOES
Durante o evento foi oficializado Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da república
ISSO É PANTANAL
Passeio tranquilo do animal silvestra pelas principais ruas da cidade encontou moradores e turistas e chamou a atenção para a convivência com a fauna do Pantanal
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS