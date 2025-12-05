Acessibilidade

05 de Dezembro de 2025 • 13:28

Educação

Anastácio realiza cerimônia de formatura das turmas do Pré II

O evento aconteceu no auditório do Centro de Convenções, que recebeu familiares, membros da comunidade escolar, autoridades e convidados

Da redação

Publicado em 05/12/2025 às 09:59

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

O CEI Anália Adholfo Albres realizou, na noite de quinta-feira (4), a formatura das turmas do Pré II, em Anastácio. O evento aconteceu no auditório do Centro de Convenções, que recebeu familiares, membros da comunidade escolar, autoridades e convidados.

Participaram da solenidade a vice-prefeita Maria Vital, a secretária municipal de Educação Vera Terra, o secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga e a vereadora Vilma Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal.

Em sua fala, a secretária de Educação, Vera Terra, destacou o papel da primeira etapa da vida escolar no desenvolvimento das crianças.

“Hoje celebramos não apenas uma passagem, mas a construção de valores, descobertas e aprendizados que serão base para o futuro dessas crianças. Parabenizo cada aluno, cada família e toda a equipe do CEI pelo trabalho dedicado e cheio de carinho”, afirmou.

O evento marcou o encerramento do ano letivo para as turmas do Pré II e reuniu a comunidade em torno das atividades desenvolvidas pela unidade de ensino.

