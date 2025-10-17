Anastácio realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

Vacinação contra gripe / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio realiza neste sábado (18) o Dia D de Multivacinação, das 8h às 12h, na ESF Anastácio.



A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos, aplicando todas as vacinas disponíveis no calendário nacional de imunização.



Durante a mobilização, haverá intensificação da vacinação contra o sarampo, reforçando a necessidade de manter o esquema vacinal completo para prevenir doenças e ampliar a cobertura vacinal no município.



A Secretaria de Saúde orienta que os participantes levem a caderneta de vacinação para avaliação e registro das doses.



Serviço

Local: ESF Anastácio

Horário: das 8h às 12h



A iniciativa faz parte das ações de imunização preventiva promovidas pela Prefeitura de Anastácio, em parceria com o Ministério da Saúde.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!