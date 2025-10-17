Anastácio realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos, aplicando todas as vacinas disponíveis no calendário nacional de imunização
Vacinação contra gripe / Divulgação
A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio realiza neste sábado (18) o Dia D de Multivacinação, das 8h às 12h, na ESF Anastácio.
A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos, aplicando todas as vacinas disponíveis no calendário nacional de imunização.
Durante a mobilização, haverá intensificação da vacinação contra o sarampo, reforçando a necessidade de manter o esquema vacinal completo para prevenir doenças e ampliar a cobertura vacinal no município.
A Secretaria de Saúde orienta que os participantes levem a caderneta de vacinação para avaliação e registro das doses.
Serviço
Local: ESF Anastácio
Horário: das 8h às 12h
A iniciativa faz parte das ações de imunização preventiva promovidas pela Prefeitura de Anastácio, em parceria com o Ministério da Saúde.
