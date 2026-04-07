Anastácio realiza encontro de cinoterapia

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

Na manhã desta terça-feira (7), foi realizado em Anastácio o segundo encontro do Projeto de Cinoterapia, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do CEAME-TEA, em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar, através do Canil Setorial.



Durante a atividade, os participantes tiveram contato com os cães e participaram de circuitos organizados pela equipe, com foco na estimulação cognitiva e sensorial.



Estiveram presentes os secretários João Fernando Guessy Braga (Saúde) e Mary Beltrão (Assistência Social), além de coordenadores, equipe da Polícia Militar e os cães Zeck e Barth.