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Anastácio realiza encontro de cinoterapia

Durante a atividade, os participantes tiveram contato com os cães e participaram de circuitos organizados pela equipe, com foco na estimulação cognitiva e sensorial

Da redação

Publicado em 07/04/2026 às 18:02

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Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

Na manhã desta terça-feira (7), foi realizado em Anastácio o segundo encontro do Projeto de Cinoterapia, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do CEAME-TEA, em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar, através do Canil Setorial.

Durante a atividade, os participantes tiveram contato com os cães e participaram de circuitos organizados pela equipe, com foco na estimulação cognitiva e sensorial.

Estiveram presentes os secretários João Fernando Guessy Braga (Saúde) e Mary Beltrão (Assistência Social), além de coordenadores, equipe da Polícia Militar e os cães Zeck e Barth.

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