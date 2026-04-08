Anastácio realiza encontro formativo do PROLEEI 2026 para professores da Educação Infantil

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio realizou, na terça-feira (07), no Centro de Convenções, um encontro formativo do PROLEEI 2026. A atividade teve como foco práticas pedagógicas e conteúdos voltados ao desenvolvimento de crianças na Educação Infantil.



O evento foi direcionado a professores da Pré-Escola e contou com a participação da secretária municipal de Educação, Vera Terra.



A ação integra as diretrizes do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e ocorre em parceria com a Universidade Federal e o Ministério da Educação (MEC).



De acordo com a Secretaria, a iniciativa faz parte das atividades de formação continuada da Rede Municipal de Ensino.