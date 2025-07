Anastácio realiza entrega de cestas básicas a cerca de mil famílias

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a entrega de cestas básicas do Programa Cesta Solidária no Ginásio Poliesportivo, na última quinta-feira (24). Aproximadamente mil famílias foram contempladas, entre aquelas que atendem às condicionalidades previstas em lei e as inseridas nos projetos sociais do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).



A iniciativa contou com a participação do prefeito Manoel Aparecido – Cido, da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, da vice-prefeita Maria Vital, além de secretários e vereadores do município.

