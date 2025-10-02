Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 13:42

Fome

Anastácio realiza entrega do Programa Cesta Solidária

A ação atendeu aproximadamente mil famílias do município

Da redação

Publicado em 02/10/2025 às 09:20

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou na manhã de quarta-feira (1º) mais uma entrega do Programa Cesta Solidária, no Ginásio Poliesportivo.

A ação atendeu aproximadamente mil famílias do município, contempladas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e inseridas em projetos sociais, conforme as condicionalidades previstas em lei.

Estiveram presentes o prefeito Manoel Aparecido, conhecido como Cido, os vereadores Vilma Ferreira (vice-presidente da Câmara Municipal), João Macalé e Bruno Areco, além de secretários municipais.

O programa integra as políticas públicas municipais voltadas à segurança alimentar e ao apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.

