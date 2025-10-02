Anastácio realiza entrega do Programa Cesta Solidária

A ação atendeu aproximadamente mil famílias do município
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou na manhã de quarta-feira (1º) mais uma entrega do Programa Cesta Solidária, no Ginásio Poliesportivo.
A ação atendeu aproximadamente mil famílias do município, contempladas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e inseridas em projetos sociais, conforme as condicionalidades previstas em lei.
Estiveram presentes o prefeito Manoel Aparecido, conhecido como Cido, os vereadores Vilma Ferreira (vice-presidente da Câmara Municipal), João Macalé e Bruno Areco, além de secretários municipais.
O programa integra as políticas públicas municipais voltadas à segurança alimentar e ao apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.
