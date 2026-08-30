Anastácio realiza hoje vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos

Anastácio busca ampliar a proteção dos animais contra a raiva / Ilustrativa

A população de Anastácio terá neste domingo (30) mais uma oportunidade para proteger cães e gatos contra a raiva. A campanha de vacinação antirrábica será realizada gratuitamente das 8h às 12h, na Praça Garibaldi Medeiros.

A ação faz parte da campanha Agosto Verde, voltada à conscientização e prevenção da raiva, e é promovida pelo município por meio do setor de Zoonoses de Anastácio, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Prefeitura.

Podem receber a vacina cães e gatos a partir de três meses de idade. A imunização é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença grave que pode afetar animais e também ser transmitida aos seres humanos.

A orientação é que os tutores aproveitem a ação para manter a vacinação dos animais em dia e, assim, contribuir também para a proteção da comunidade.

Serviço

Vacinação antirrábica gratuita

Neste domingo, 30 de agosto

Das 8h às 12h

Praça Garibaldi Medeiros – Anastácio (MS)

Público: cães e gatos a partir de 3 meses de idade

Vacinação gratuita

A campanha reforça a importância da prevenção e da responsabilidade dos tutores com a saúde dos animais e da população, ajudando a manter Anastácio protegida contra uma doença de alta gravidade.