Anastácio realiza hoje vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos

Ação acontece neste domingo das 8h às 12h, na Praça Garibaldi Medeiros, e é destinada a animais a partir de três meses de idade
Anastácio busca ampliar a proteção dos animais contra a raiva / Ilustrativa
A população de Anastácio terá neste domingo (30) mais uma oportunidade para proteger cães e gatos contra a raiva. A campanha de vacinação antirrábica será realizada gratuitamente das 8h às 12h, na Praça Garibaldi Medeiros.
A ação faz parte da campanha Agosto Verde, voltada à conscientização e prevenção da raiva, e é promovida pelo município por meio do setor de Zoonoses de Anastácio, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Prefeitura.
Podem receber a vacina cães e gatos a partir de três meses de idade. A imunização é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença grave que pode afetar animais e também ser transmitida aos seres humanos.
A orientação é que os tutores aproveitem a ação para manter a vacinação dos animais em dia e, assim, contribuir também para a proteção da comunidade.
Serviço
Vacinação antirrábica gratuita
Neste domingo, 30 de agosto
Das 8h às 12h
Praça Garibaldi Medeiros – Anastácio (MS)
Público: cães e gatos a partir de 3 meses de idade
Vacinação gratuita
A campanha reforça a importância da prevenção e da responsabilidade dos tutores com a saúde dos animais e da população, ajudando a manter Anastácio protegida contra uma doença de alta gravidade.
BR-262
Droga foi encontrada no porta-malas de um HB20; condutor reside em Santa Catarina e acabou preso em flagrante
Única representante de MS
Erica Peixoto integra grupo de 20 educadores brasileiros escolhidos para a Escola de Física CERN 2026; formação inclui atividades em Portugal e na Suíça
Saúde
Atendimento será realizado do início da manhã até o período da tarde; uma única doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS