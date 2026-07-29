Anastácio realiza nova entrega de cestas para cerca de mil famílias

Quarta-feira marcou nova etapa de entrega do Programa Cesta Solidária / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio realizou, na manhã desta quarta-feira (29), mais uma etapa de entrega do Programa Cesta Solidária. A ação, promovida no ginásio poliesportivo, beneficiou cerca de mil famílias do município e integra as políticas públicas voltadas à segurança alimentar e ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a iniciativa contempla pessoas acompanhadas pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) que atendem às condicionalidades previstas em lei, além de participantes dos projetos sociais desenvolvidos pela prefeitura.

A entrega contou com a presença da vice-prefeita Maria Vital (PP), da secretária municipal de Assistência Social, Mary Beltrão, da secretária municipal de Educação, Vera Terra, do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e do vereador João Macalé (PSD).

Segundo a administração municipal, o Programa Cesta Solidária busca garantir apoio às famílias atendidas pela rede socioassistencial, contribuindo para o fortalecimento das ações de assistência social e para a promoção da segurança alimentar no município.

