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Programa social

Anastácio realiza nova entrega de cestas para cerca de mil famílias

Ação da Secretaria de Assistência Social contempla famílias acompanhadas pelo Cras e participantes de projetos sociais

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/07/2026 às 13:36

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Quarta-feira marcou nova etapa de entrega do Programa Cesta Solidária / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio realizou, na manhã desta quarta-feira (29), mais uma etapa de entrega do Programa Cesta Solidária. A ação, promovida no ginásio poliesportivo, beneficiou cerca de mil famílias do município e integra as políticas públicas voltadas à segurança alimentar e ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Cerca de mil famílias recebem cestas solidárias em Anastácio4

Coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a iniciativa contempla pessoas acompanhadas pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) que atendem às condicionalidades previstas em lei, além de participantes dos projetos sociais desenvolvidos pela prefeitura.

Cerca de mil famílias recebem cestas solidárias em Anastácio2

A entrega contou com a presença da vice-prefeita Maria Vital (PP), da secretária municipal de Assistência Social, Mary Beltrão, da secretária municipal de Educação, Vera Terra, do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e do vereador João Macalé (PSD).

Cerca de mil famílias recebem cestas solidárias em Anastácio3

Segundo a administração municipal, o Programa Cesta Solidária busca garantir apoio às famílias atendidas pela rede socioassistencial, contribuindo para o fortalecimento das ações de assistência social e para a promoção da segurança alimentar no município.

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