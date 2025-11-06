Anastácio realiza palestra sobre prevenção ao câncer de próstata e bucal

O evento contou com a participação do Dr. Luiz Eduardo Schunke
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio promoveu, na quarta-feira (5), uma palestra voltada aos colaboradores da pasta dentro das ações da campanha Novembro Azul, voltada à saúde do homem.
O evento contou com a participação do Dr. Luiz Eduardo Schunke, que tratou de temas relacionados à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, além da importância da realização regular de exames preventivos.
A coordenadora de Odontologia, Márcia Albres, também participou do encontro, abordando o câncer bucal e os cuidados necessários para a detecção precoce da doença.
O secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, esteve presente na atividade, destacando a importância das ações de conscientização voltadas aos servidores.
Ao final do encontro, os participantes receberam canecas personalizadas alusivas à campanha, como forma simbólica de reforçar a mensagem sobre o cuidado com a saúde
