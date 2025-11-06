Acessibilidade

06 de Novembro de 2025 • 11:26

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Anastácio realiza palestra sobre prevenção ao câncer de próstata e bucal

O evento contou com a participação do Dr. Luiz Eduardo Schunke

Da redação

Publicado em 06/11/2025 às 08:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio promoveu, na quarta-feira (5), uma palestra voltada aos colaboradores da pasta dentro das ações da campanha Novembro Azul, voltada à saúde do homem.

O evento contou com a participação do Dr. Luiz Eduardo Schunke, que tratou de temas relacionados à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, além da importância da realização regular de exames preventivos.

A coordenadora de Odontologia, Márcia Albres, também participou do encontro, abordando o câncer bucal e os cuidados necessários para a detecção precoce da doença.

O secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, esteve presente na atividade, destacando a importância das ações de conscientização voltadas aos servidores.

Ao final do encontro, os participantes receberam canecas personalizadas alusivas à campanha, como forma simbólica de reforçar a mensagem sobre o cuidado com a saúde

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Campeonato Estudantil de Anastácio começa em 18 de novembro

• Confira algumas fotos da cerimônia de entrega de verbas do Poder Judiciário em Anastácio

• Confira as fotos do evento "Prevenção é o Primeiro Passo" em Anastácio

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Morre jovem de 20 anos que sofreu grave acidente de moto em Anastácio

Trânsito

Motorista é preso por embriaguez após acidente em Anastácio

Orgulho

Enxadrista de Anastácio é campeã estadual de Xadrez aos 7 anos

Sophia Eduarda conquista o título estadual e destaca o talento anastaciano nos tabuleiros

Acidente

Idoso de 81 anos morre ao cair em poço em chácara de Anastácio

Publicidade

Saúde

Palestra marca campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul em Anastácio

ÚLTIMAS

Oportunidade

Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quarta-feira

As vagas abrangem diferentes funções e níveis de qualificação profissional

Sorte

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões

Números sorteados foram: 04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo