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EDUCAÇAO

Anastácio realiza projeto de combate à violência contra a mulher

atividades do Projeto de Combate à Violência contra a Mulher foi concluído no Jardim Independência

Redação

Publicado em 21/06/2026 às 10:22

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combate a violoencia anastacio 2

A Escola-Polo Municipal Jardim Independência recebeu, na última quinta-feira (18), o encerramento das atividades do Projeto de Combate à Violência contra a Mulher, iniciativa desenvolvida por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Coordenadoria da Mulher.

Voltado à conscientização de crianças e adolescentes, o projeto promoveu ações educativas e momentos de reflexão sobre temas fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Durante as atividades, os estudantes discutiram assuntos como respeito, igualdade de gênero, direitos das mulheres e prevenção da violência.

Além disso, foram abordadas questões relacionadas à importância da denúncia, do acolhimento às vítimas e do fortalecimento da rede de proteção, destacando os serviços disponíveis para o enfrentamento da violência contra a mulher.

As ações foram conduzidas pela psicóloga Thaís Araújo e pela assistente social Kelly Torresani, representantes da Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a coordenadora Débora Lubas e a psicóloga Sadja, da Coordenadoria da Mulher.

Segundo os organizadores, o projeto teve como principal objetivo ampliar o diálogo sobre a temática dentro do ambiente escolar, incentivando a formação de valores pautados no respeito, na empatia e na convivência saudável.

A iniciativa também buscou sensibilizar os estudantes sobre a importância do combate a todas as formas de violência, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a promoção dos direitos humanos.

Com o encerramento das atividades na Escola-Polo Jardim Independência, o projeto seguirá para outras unidades da rede municipal de ensino, ampliando o alcance das ações preventivas e fortalecendo o trabalho de conscientização sobre a violência contra a mulher em todo o município.

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