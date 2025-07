Anastácio realiza serviços de manutenção em vias urbanas e estradas vicinais

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Obras, mantém em andamento diversas frentes de serviço com foco na melhoria da infraestrutura do município. As ações incluem cascalhamento, patrolamento e manutenção em vias urbanas e estradas vicinais.



O objetivo é garantir melhores condições de tráfego e segurança para motoristas e pedestres, além de facilitar o acesso às áreas rurais e urbanas. Segundo a administração municipal, o trabalho é contínuo e realizado com equipe técnica dedicada, atuando em diferentes regiões da cidade conforme planejamento e demanda.



As intervenções visam também contribuir para a qualidade de vida da população e o desenvolvimento do município.

