Anastácio realiza Torneio do Trabalhador com participação de 39 equipes

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio promoveu, na quinta-feira (1º), o tradicional Torneio do Trabalhador, no Estádio Municipal Rosalda Paim. Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o evento integra a programação do Dia do Trabalhador e reuniu 39 equipes de futebol masculino e feminino.



Ao todo, participaram 33 equipes masculinas e 6 femininas, com times de Anastácio, Aquidauana, Nioaque, Miranda e São Gabriel do Oeste.



Na categoria masculina, o time Amigos do Canela conquistou o primeiro lugar, seguido por Almeida Locações A (segundo lugar) e Tropa do Maylão (terceiro lugar). No futebol feminino, o primeiro lugar ficou com Rosa Pink/Mega Farma, E.G.F. Nioaque ficou em segundo, e Leoas Futsal em terceiro.



Estiveram presentes no torneio o prefeito Manoel Aparecido – Cido, a primeira-dama Valquíria Prates da Silva, o secretário Luizinho Abdalla (Esporte, Lazer e Juventude), o chefe de gabinete Fabiano Aparecido do Nascimento, os secretários Adriana dos Santos (Administração), Ademir Arruda (Orçamento e Finanças), Francisco Oliveira – Chico (Obras), além dos vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara), Vilma Ferreira, Robson Pertile e a vice-prefeita Maria Vital.

