Educação

Anastácio realizará o 1º Fórum Municipal da Educação do Campo

O evento tem como objetivo promover um espaço de diálogo e troca de experiências sobre a Educação do Campo

Da redação

Publicado em 13/11/2025 às 07:55

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará no dia 29 de novembro, às 8h, o 1º Fórum Municipal da Educação do Campo, na quadra da Escola Municipal Rural Novo Progresso, localizada no Assentamento Monjolinho.

O evento tem como objetivo promover um espaço de diálogo e troca de experiências sobre a Educação do Campo, fortalecendo a identidade das comunidades rurais e discutindo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento educacional nessas regiões.

Durante o fórum, serão debatidos temas relacionados ao papel da escola na vida dos estudantes, educadores e famílias do meio rural, reforçando a importância da educação como instrumento de transformação social e de valorização dos saberes construídos no campo.

Leia Também

• Prefeitura de Anastácio acompanha andamento das obras da BR-419

• Incêndio destrói ponto de reciclagem e causa prejuízo de R$ 40 mil em Anastácio

• Anastácio inicia campanha Novembro Azul com palestra sobre saúde do homem

