Anastácio realizará o 1º Fórum Municipal da Educação do Campo

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará no dia 29 de novembro, às 8h, o 1º Fórum Municipal da Educação do Campo, na quadra da Escola Municipal Rural Novo Progresso, localizada no Assentamento Monjolinho.



O evento tem como objetivo promover um espaço de diálogo e troca de experiências sobre a Educação do Campo, fortalecendo a identidade das comunidades rurais e discutindo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento educacional nessas regiões.



Durante o fórum, serão debatidos temas relacionados ao papel da escola na vida dos estudantes, educadores e famílias do meio rural, reforçando a importância da educação como instrumento de transformação social e de valorização dos saberes construídos no campo.

