Anastácio recebe 10 novas roçadeiras para serviços de limpeza urbana

A entrega foi realizada pela manhã, com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido)
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Secretaria de Obras de Anastácio recebeu nesta segunda-feira (8) 10 novas roçadeiras, adquiridas com recursos próprios da Administração Municipal. Os equipamentos serão utilizados nas atividades de limpeza e manutenção das vias públicas.
A entrega foi realizada pela manhã, com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), que afirmou que o investimento tem finalidade de ampliar a capacidade operacional da equipe.
“Estamos investindo em equipamentos modernos para garantir uma manutenção mais rápida, eficiente e segura. Nosso compromisso é oferecer à população uma cidade bem cuidada e uma equipe de trabalho com condições adequadas para desempenhar suas funções”, declarou.
Também participaram da entrega o secretário de Obras, Francisco de Oliveira (Chico), e os vereadores Manoel Luiz e Joel Feta.
As roçadeiras passam a integrar a frota de equipamentos utilizados nas ações rotineiras de manutenção urbana no município.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cursos
Aquidauana e Anastácio têm 46 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira
Anastácio promove confraternização de fim de ano Centro de Convivência do Idoso
Fórum discute educação do campo no Assentamento Monjolinho em Anastácio
Esportes
A fase decisiva promete fortes emoções, e a torcida aquidauanense acompanha de perto o desempenho de Talita, uma das principais referências do vôlei de praia brasileiro
Vamos lá
O evento acontece no Tatersal do Parque de Exposições, com início pela manhã e programação ao longo do dia
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS