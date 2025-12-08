Anastácio recebe 10 novas roçadeiras para serviços de limpeza urbana

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Secretaria de Obras de Anastácio recebeu nesta segunda-feira (8) 10 novas roçadeiras, adquiridas com recursos próprios da Administração Municipal. Os equipamentos serão utilizados nas atividades de limpeza e manutenção das vias públicas.



A entrega foi realizada pela manhã, com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), que afirmou que o investimento tem finalidade de ampliar a capacidade operacional da equipe.



“Estamos investindo em equipamentos modernos para garantir uma manutenção mais rápida, eficiente e segura. Nosso compromisso é oferecer à população uma cidade bem cuidada e uma equipe de trabalho com condições adequadas para desempenhar suas funções”, declarou.



Também participaram da entrega o secretário de Obras, Francisco de Oliveira (Chico), e os vereadores Manoel Luiz e Joel Feta.



As roçadeiras passam a integrar a frota de equipamentos utilizados nas ações rotineiras de manutenção urbana no município.

