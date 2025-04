Anastácio recebe a 1ª Corrida e Caminhada Pantanus Runners 8k

Divulgação

Anastácio vai ser palco de um evento esportivo especial e cheio de energia no dia 10 de maio com a 1ª Corrida e Caminhada Pantanus Runners 8K, promovida pelo grupoPantanus Runners Brasil. Com uma participação expressiva de mais de 450 atletas inscritos, o evento reúne corredores e caminhantes de diferentes idades e níveis de experiência, todos em busca de saúde, bem-estar e união.

A competição conta com três categorias: a corrida de 8 quilômetros, a caminhada de 4 quilômetros e uma divertida categoria Kids, voltada para os pequenos atletas.

O evento é aberto ao público, promovendo uma manhã de integração, incentivo à prática de atividades físicas e conscientização social.

A largada acontece às 16h, com os participantes partindo do local previamente definido, em clima de entusiasmo e espírito esportivo.

Além de promover a saúde, a corrida também leva uma importante mensagem social: o tema do evento foi o Maio Laranja, campanha de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Essa iniciativa reforça o compromisso do grupo em promover não só o esporte, mas também a conscientização e a proteção de nossas crianças e jovens.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Anastácio, através da Secretaria de Esporte e Cultura, além do Fundo de Desenvolvimento do Esporte de Mato Grosso do Sul (Fundeter). A parceria entre o poder público e a organização foi fundamental para o sucesso da corrida, que promete se consolidar como uma tradição na cidade.

A participação maciça e o engajamento de todos demonstram o potencial de Anastácio para eventos esportivos que unem saúde, diversão e responsabilidade social.

