Anastácio recebe atletas que disputarão os Jogos Escolares Brasileiros

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

Atletas de Anastácio que irão representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em outubro, em Uberlândia-MG, estiveram nesta terça-feira (16) no gabinete do prefeito Manoel Aparecido, o Cido.



A visita contou com a participação da corredora Isabel Souza Godoy, que disputará a prova dos 150 metros no atletismo, acompanhada do técnico Wender Figueiró. Também esteve presente o enxadrista Eryco Augusto Pariz da Silva, junto do técnico Moacir da Silva Felipe.



No encontro, professores da delegação de xadrez — Adriana Pariz e Érico da Silva — apresentaram ao prefeito o projeto para que Anastácio seja sede do VI Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar (CBXE), previsto para 2026.



Durante a reunião, o prefeito Cido destacou que a administração municipal apoia iniciativas esportivas como parte do processo de formação de crianças e jovens.

