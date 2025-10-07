Anastácio recebe caminhão para fortalecer a agricultura familiar

O município de Anastácio foi contemplado com um caminhão baú, recebido pelo prefeito Cido e pela vice-prefeita Maria Vital
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
O Prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido (Cido), participou na segunda-feira (6) da solenidade de entrega de veículos e equipamentos voltados à agricultura familiar, realizada no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (CEPAER), em Campo Grande, na saída para Rochedo.
O município de Anastácio foi contemplado com um caminhão baú, recebido pelo prefeito Cido e pela vice-prefeita Maria Vital. As chaves do veículo foram entregues pelo governador Eduardo Riedel e pela senadora Tereza Cristina.
O caminhão foi adquirido por meio de parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).
Durante a cerimônia, o prefeito Cido afirmou que o veículo contribuirá para o fortalecimento da agricultura familiar no município, com melhorias no transporte da produção agrícola e apoio às ações locais do setor.
