Anastácio recebe caminhão para fortalecer a agricultura familiar

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

O Prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido (Cido), participou na segunda-feira (6) da solenidade de entrega de veículos e equipamentos voltados à agricultura familiar, realizada no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (CEPAER), em Campo Grande, na saída para Rochedo.



O município de Anastácio foi contemplado com um caminhão baú, recebido pelo prefeito Cido e pela vice-prefeita Maria Vital. As chaves do veículo foram entregues pelo governador Eduardo Riedel e pela senadora Tereza Cristina.



O caminhão foi adquirido por meio de parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).



Durante a cerimônia, o prefeito Cido afirmou que o veículo contribuirá para o fortalecimento da agricultura familiar no município, com melhorias no transporte da produção agrícola e apoio às ações locais do setor.

