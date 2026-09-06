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INDEPENDÊNCIA

Anastácio recebe desfile de 7 de Setembro nesta segunda-feira

Evento será realizado a partir das 8 horas, na Rua Porto Geral, e terá organização do 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana

Redação

Publicado em 06/09/2026 às 13:15

Atualizado em 06/09/2026 às 13:54

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A cidade de Anastácio será palco, nesta segunda-feira, 7 de setembro, das comemorações pelo Dia da Independência do Brasil. O tradicional desfile cívico-militar está marcado para começar às 8 horas, na Rua Porto Geral, reunindo moradores, autoridades e participantes para uma manhã de celebração à Pátria.

A programação é organizada pela Prefeitura de Anastácio, Secretaria Municipal de Educação e pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BECmb), sediado em Aquidauana, que participa tradicionalmente das solenidades cívico-militares da região. A presença da unidade reforça o caráter militar da celebração e aproxima a comunidade das instituições que integram as Forças Armadas.

O hasteamento das bandeiras está marcado para as 07:00 e serã seguido pelo Desfile que deverá levar o público para as ruas de Anastácio logo nas primeiras horas da manhã. A expectativa é de que famílias acompanhem a passagem dos participantes, em um momento marcado pelo respeito aos símbolos nacionais e pela valorização da história do país.

Celebração da Independência
O 7 de Setembro marca a Independência do Brasil, proclamada em 1822, e é tradicionalmente celebrado em todo o país com solenidades, desfiles cívicos e militares. Em diferentes municípios brasileiros, a data reúne forças de segurança, instituições públicas, escolas e representantes da sociedade.

Em Anastácio, a realização do desfile na Rua Porto Geral transforma o local em ponto de encontro da comunidade durante o feriado. A participação do 9º Batalhão também mantém uma tradição de integração entre as instituições militares e a população da região.

O 9º BECmb já esteve presente em outras solenidades e desfiles na região de Aquidauana. Em comemorações do aniversário de Aquidauana, por exemplo, a unidade participou do desfile cívico, escolar e militar realizado no município.

Manhã de patriotismo
Além da participação militar, o desfile de 7 de Setembro representa uma oportunidade para a comunidade prestigiar a programação e demonstrar respeito aos símbolos nacionais.

A recomendação para quem pretende acompanhar o evento é chegar com antecedência, principalmente por se tratar de uma programação que começa às 8 horas e deve movimentar a região central de Anastácio.

Serviço
Desfile da Independência – 7 de Setembro
Data: segunda-feira, 7 de setembro
Horário: 8 horas
Local: Rua Porto Geral, Anastácio
Organização: 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana
A expectativa é de uma manhã de civismo, tradição e participação popular, celebrando os 204 anos da Independência do Brasil e fortalecendo os laços entre a comunidade e as instituições que participam da solenidade.

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