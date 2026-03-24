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AnastÃ¡cio recebe duas bombas costais motorizadas para reforÃ§ar combate Ã s arboviroses

Equipamentos, adquiridos por meio de parceria entre Governo do Estado e Secretaria Municipal de SaÃºde, serÃ£o usados no bloqueio quÃ­mico contra dengue, zika e chikungunya

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 20:33

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As bombas costais motorizadas permitem uma aplicaÃ§Ã£o mais eficiente dos insumos utilizados no controle do mosquito Aedes aegypti / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A equipe de Vetores da Secretaria de Saúde de Anastácio recebeu, na manhã desta terça-feira (24), duas bombas costais motorizadas que irão reforçar as ações de combate às arboviroses no município. Os equipamentos serão utilizados no bloqueio químico em residências e em áreas com casos confirmados, contribuindo diretamente para a redução da transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A entrega é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, fortalecendo as estratégias de prevenção e ampliando a capacidade de resposta das equipes diante de surtos e notificações.

O secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e a coordenadora geral de Vigilância em Saúde, Sandra Cruz de Almeida, acompanharam a entrega dos equipamentos e destacaram a importância do investimento para a proteção da população.

As bombas costais motorizadas permitem uma aplicação mais eficiente dos insumos utilizados no controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses. A aquisição integra as ações contínuas da gestão municipal para intensificar o combate ao vetor, especialmente durante o período de maior incidência das doenças.

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