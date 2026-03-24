AnastÃ¡cio recebe duas bombas costais motorizadas para reforÃ§ar combate Ã s arboviroses

Equipamentos, adquiridos por meio de parceria entre Governo do Estado e Secretaria Municipal de SaÃºde, serÃ£o usados no bloqueio quÃmico contra dengue, zika e chikungunya
As bombas costais motorizadas permitem uma aplicaÃ§Ã£o mais eficiente dos insumos utilizados no controle do mosquito Aedes aegypti / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio
A equipe de Vetores da Secretaria de Saúde de Anastácio recebeu, na manhã desta terça-feira (24), duas bombas costais motorizadas que irão reforçar as ações de combate às arboviroses no município. Os equipamentos serão utilizados no bloqueio químico em residências e em áreas com casos confirmados, contribuindo diretamente para a redução da transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya.
A entrega é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, fortalecendo as estratégias de prevenção e ampliando a capacidade de resposta das equipes diante de surtos e notificações.
O secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e a coordenadora geral de Vigilância em Saúde, Sandra Cruz de Almeida, acompanharam a entrega dos equipamentos e destacaram a importância do investimento para a proteção da população.
As bombas costais motorizadas permitem uma aplicação mais eficiente dos insumos utilizados no controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses. A aquisição integra as ações contínuas da gestão municipal para intensificar o combate ao vetor, especialmente durante o período de maior incidência das doenças.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Acompanhamento
EducaÃ§Ã£o
O mÃ©todo, que inicialmente surgiu como uma forma pessoal de facilitar seus estudos, acabou despertando o interesse de professores de matemÃ¡tica
SaÃºde
Procedimentos voltados a crianÃ§as com obstruÃ§Ã£o respiratÃ³ria sÃ£o realizados agora no municÃpio, ampliando acesso e reduzindo deslocamentos
Furto
VeÃculo havia sido furtado do interior de um estabelecimento no centro de Aquidauana; proprietÃ¡rio reconheceu o equipamento no local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS