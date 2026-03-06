AnastÃ¡cio recebe etapa do Brasileiro de Xadrez a partir deste sÃ¡bado

DivulgaÃ§Ã£o

A cidade de Anastácio recebe a partir deste sábado (7) uma etapa classificatória do VII Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário, organizado pela Confederação Brasileira de Xadrez Escolar (CBXe). O evento segue também no domingo (8) e deve reunir enxadristas de diversas idades em busca de vagas para as fases nacionais e continentais da competição.



A programação será dividida em dois ritmos de jogo. No sábado (7) acontecem as disputas no ritmo Blitz (partidas rápidas). Já no domingo (8) será a vez das partidas no ritmo Rápido.



As competições contemplam oito categorias: Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Universitário e Servidor Público, reunindo estudantes e praticantes do esporte de diferentes níveis.



Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus, enquanto os participantes que ficarem em quarto e quinto lugares serão premiados com medalhas. Além disso, os campeões garantirão vaga automática para a Fase Final do Campeonato Brasileiro, que será realizada em Matinhos (PR), e também para o Pan-Americano da CBXe, marcado para Ponta Porã (MS).



A organização do evento está a cargo dos professores Adriana e Érico, do CEMAX – Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, com apoio da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura.



As inscrições estão abertas e os valores foram definidos de forma promocional e escalonada conforme a data de pagamento. O investimento varia de R$ 50 a R$ 90 por ritmo, ou de R$ 80 a R$ 160 no combo que inclui as disputas Blitz e Rápido.



Segundo a organização, o objetivo é movimentar o cenário enxadrístico nacional e fortalecer Anastácio como um polo de formação de novos talentos no xadrez.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 99101-7373.