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Saúde

Anastácio recebe nova ambulância para reforçar atendimento na rede municipal de saúde

Veículo foi viabilizado por emenda parlamentar no valor de R$ 295 mil e entrega contou com presença de autoridades municipais

Da redação

Publicado em 10/04/2026 às 08:05

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O novo veículo será incorporado à frota municipal e deverá atender às demandas de urgência e emergência / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal recebeu, na quinta-feira, dia 9, uma nova ambulância que passa a integrar a frota da Secretaria Municipal de Saúde. O veículo reforça o atendimento à população e contribui para a melhoria dos serviços prestados no município.

A aquisição foi viabilizada por meio de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke, no valor de R$ 295.000,00. A iniciativa demonstra o compromisso da parlamentar com o fortalecimento da saúde pública e o apoio às demandas locais.

A cerimônia de recebimento contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), do secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e demais secretários municipais. Também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, vereador Lincoln Pellicioni, e os vereadores Manoel Luiz, João Macalé, Zequinha da Ótica e Bruno Areco.

O novo veículo será incorporado à frota municipal e deverá atender às demandas de urgência e emergência, bem como ao transporte de pacientes que necessitam de deslocamento para unidades de saúde dentro e fora do município.

A Prefeitura destacou que o reforço na frota representa mais um passo na qualificação da saúde pública local, garantindo agilidade e segurança no atendimento à população. A expectativa é que a ambulância comece a operar nos próximos dias, após os trâmites administrativos e de regulamentação.

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