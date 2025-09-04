Anastácio recebe projeto da Fiocruz sobre complicações da Chikungunya

Governo do Estado

Entre os dias 8 e 11 de setembro, Anastácio será sede do projeto “Desvendando as complicações da Chikungunya através da medicina de precisão em Saúde Pública: um estudo integrado de epidemiologia e patogênese”, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Fiocruz.



Os atendimentos acontecerão na ESF Alfredo Garcia e serão voltados a pessoas com suspeita de infecção aguda por arbovírus, além de pacientes que participaram da primeira etapa do estudo, em julho do ano passado.



As atividades previstas incluem:



coleta de amostras biológicas (sangue, urina, saliva e fezes) para exames de dengue, zika e chikungunya, além de análises imunológicas;



registro e notificação de casos suspeitos no sistema de vigilância epidemiológica;



orientações e atividades educativas com profissionais de saúde do município.



A ESF Alfredo Garcia funcionará das 7h às 11h e das 13h às 17h. Pessoas com dificuldade de locomoção poderão solicitar transporte gratuito junto ao enfermeiro da ESF de referência.



A ação contará com acompanhamento do secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, da pesquisadora Dra. Viviane Sampaio Boaventura de Oliveira e do infectologista Dr. Kevan Akrami, representantes da Fiocruz.

