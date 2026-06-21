Anastácio recebe reconhecimento estadual por ações de conscientização no trânsito

Durante o Maio Amarelo, a equipe da Coordenadoria promoveu diversas ações voltadas à conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres
O município de Anastácio conquistou destaque estadual pelas ações desenvolvidas durante a campanha Maio Amarelo 2026, movimento voltado à conscientização para a redução de acidentes e à promoção de um trânsito mais seguro.
Como reconhecimento pelo trabalho realizado, a Coordenadoria Municipal de Trânsito de Anastácio recebeu o Certificado de Reconhecimento do Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (CETRAN-MS), concedido às instituições parceiras que se destacaram na mobilização e desenvolvimento de atividades educativas ao longo da campanha.
Durante o Maio Amarelo, a equipe da Coordenadoria promoveu diversas ações voltadas à conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, reforçando a importância do respeito às leis de trânsito e da adoção de comportamentos responsáveis nas vias públicas.
As atividades contaram com ampla participação da comunidade e envolveram orientações educativas, abordagens preventivas e iniciativas destinadas a sensibilizar a população sobre a preservação da vida no trânsito.
O reconhecimento concedido pelo CETRAN-MS evidencia o compromisso do município com a educação para o trânsito e com a construção de uma cultura de segurança viária. Segundo a Coordenadoria Municipal de Trânsito, a certificação é resultado do empenho das equipes envolvidas e da adesão da população às ações promovidas durante a campanha.
O Maio Amarelo é um movimento internacional que busca chamar a atenção da sociedade para o elevado número de acidentes e mortes no trânsito. Em Anastácio, a campanha reforçou a importância da conscientização coletiva e do papel de cada cidadão na construção de um trânsito mais humano, seguro e responsável.
Com o certificado, Anastácio passa a integrar o grupo de municípios reconhecidos pelo trabalho desenvolvido em prol da segurança viária, fortalecendo as políticas públicas voltadas à prevenção de acidentes e à valorização da vida.
Benefício
Lista de usuários está disponível no Facebook da Prefeitura; atendimento acontece no CAPAS, na Avenida Manoel Murtinho, com apresentação de documentos obrigatórios
Susto durante a madrugada
Órgão informou que o sistema teria sido acessado remotamente por alguém sem autorização, o que levanta a suspeita de um possível ataque hacker
Polícia
Caso ocorreu no bairro Mata do Jacinto e será investigado pelas autoridades
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