Anastácio recebe reforço de equipamentos para salas de vacina da rede municipal

A modernização das salas de vacina é um passo estratégico para o município, fortalecendo a capacidade de execução do Programa Nacional de Imunizações
As novas câmaras frias, com suas portas de vidro, permitem que os profissionais de saúde visualizem imediatamente os imunizantes disponíveis / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A rede municipal de saúde de Anastácio recebeu um importante reforço estrutural com a doação de três kits completos de equipamentos pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Os conjuntos foram entregues na manhã desta terça-feira (10) e passam a integrar as salas de vacina de três Estratégias de Saúde da Família (ESF): Rodrigo Queiroz, Anastácio e Alfredo Garcia.
Cada kit é composto por câmara fria com porta de vidro, computador, ar-condicionado e nobreak, equipamentos que, juntos, prometem elevar significativamente o padrão de funcionamento e segurança nos postos de vacinação. A entrega foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga.
O investimento impacta diretamente a qualidade do serviço prestado à população. As novas câmaras frias, com suas portas de vidro, permitem que os profissionais de saúde visualizem imediatamente os imunizantes disponíveis, tornando o processo de atendimento mais ágil e eficiente. A redução na abertura desnecessária do equipamento é outro ponto crucial, pois contribui para a manutenção precisa da cadeia de frio, evita perdas de doses e garante um armazenamento mais seguro das vacinas.
A modernização das salas de vacina é um passo estratégico para o município, fortalecendo a capacidade de execução do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e garantindo que a população tenha acesso a um serviço essencial com mais qualidade, agilidade e confiança na conservação dos imunobiológicos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cheia Rio Aquidauana
Água já atinge frente e lateral do Hotel Aruanã, em Anastácio,
Fogo
A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar, por meio do 3º Grupamento de Bombeiros Militar
Ocorrência
Operação Falcão 01/2026 é conduzida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS