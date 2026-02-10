Acessibilidade

10 de Fevereiro de 2026 • 16:11

Imunização

Anastácio recebe reforço de equipamentos para salas de vacina da rede municipal

A modernização das salas de vacina é um passo estratégico para o município, fortalecendo a capacidade de execução do Programa Nacional de Imunizações

Da redação

Publicado em 10/02/2026 às 14:21

As novas câmaras frias, com suas portas de vidro, permitem que os profissionais de saúde visualizem imediatamente os imunizantes disponíveis / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A rede municipal de saúde de Anastácio recebeu um importante reforço estrutural com a doação de três kits completos de equipamentos pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Os conjuntos foram entregues na manhã desta terça-feira (10) e passam a integrar as salas de vacina de três Estratégias de Saúde da Família (ESF): Rodrigo Queiroz, Anastácio e Alfredo Garcia.

Cada kit é composto por câmara fria com porta de vidro, computador, ar-condicionado e nobreak, equipamentos que, juntos, prometem elevar significativamente o padrão de funcionamento e segurança nos postos de vacinação. A entrega foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga.

O investimento impacta diretamente a qualidade do serviço prestado à população. As novas câmaras frias, com suas portas de vidro, permitem que os profissionais de saúde visualizem imediatamente os imunizantes disponíveis, tornando o processo de atendimento mais ágil e eficiente. A redução na abertura desnecessária do equipamento é outro ponto crucial, pois contribui para a manutenção precisa da cadeia de frio, evita perdas de doses e garante um armazenamento mais seguro das vacinas.

A modernização das salas de vacina é um passo estratégico para o município, fortalecendo a capacidade de execução do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e garantindo que a população tenha acesso a um serviço essencial com mais qualidade, agilidade e confiança na conservação dos imunobiológicos.

