Anastácio recebe reforço de equipamentos para salas de vacina da rede municipal

As novas câmaras frias, com suas portas de vidro, permitem que os profissionais de saúde visualizem imediatamente os imunizantes disponíveis / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A rede municipal de saúde de Anastácio recebeu um importante reforço estrutural com a doação de três kits completos de equipamentos pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Os conjuntos foram entregues na manhã desta terça-feira (10) e passam a integrar as salas de vacina de três Estratégias de Saúde da Família (ESF): Rodrigo Queiroz, Anastácio e Alfredo Garcia.

Cada kit é composto por câmara fria com porta de vidro, computador, ar-condicionado e nobreak, equipamentos que, juntos, prometem elevar significativamente o padrão de funcionamento e segurança nos postos de vacinação. A entrega foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga.

O investimento impacta diretamente a qualidade do serviço prestado à população. As novas câmaras frias, com suas portas de vidro, permitem que os profissionais de saúde visualizem imediatamente os imunizantes disponíveis, tornando o processo de atendimento mais ágil e eficiente. A redução na abertura desnecessária do equipamento é outro ponto crucial, pois contribui para a manutenção precisa da cadeia de frio, evita perdas de doses e garante um armazenamento mais seguro das vacinas.

A modernização das salas de vacina é um passo estratégico para o município, fortalecendo a capacidade de execução do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e garantindo que a população tenha acesso a um serviço essencial com mais qualidade, agilidade e confiança na conservação dos imunobiológicos.

