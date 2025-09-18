Anastácio recebe workshop para desenvolver o Plano Municipal do Programa Cidade Empreendedora

Anastácio / Reprodução

O município de Anastácio sediou, na quarta-feira, dia 17, o 3º Workshop do Plano de Desenvolvimento Municipal do Programa Cidade Empreendedora.

O evento, uma parceria entre a Prefeitura de Anastácio e o SEBRAE, ocorreu na Câmara Municipal e reuniu a comunidade para a construção de ações práticas focadas no desenvolvimento da cidade.

O objetivo do workshop é integrar a população na criação de um plano de crescimento que gere mais oportunidades e melhore a qualidade de vida.

A iniciativa busca coletar a opinião e as sugestões dos participantes para traçar um futuro com mais prosperidade para a cidade.

O encontro reforça a importância da participação popular na construção de políticas públicas e no planejamento estratégico de Anastácio.

