Anastácio recebe workshop para desenvolver o Plano Municipal do Programa Cidade Empreendedora

O objetivo do workshop é integrar a população na criação de um plano de crescimento que gere mais oportunidades
O município de Anastácio sediou, na quarta-feira, dia 17, o 3º Workshop do Plano de Desenvolvimento Municipal do Programa Cidade Empreendedora.
O evento, uma parceria entre a Prefeitura de Anastácio e o SEBRAE, ocorreu na Câmara Municipal e reuniu a comunidade para a construção de ações práticas focadas no desenvolvimento da cidade.
O objetivo do workshop é integrar a população na criação de um plano de crescimento que gere mais oportunidades e melhore a qualidade de vida.
A iniciativa busca coletar a opinião e as sugestões dos participantes para traçar um futuro com mais prosperidade para a cidade.
O encontro reforça a importância da participação popular na construção de políticas públicas e no planejamento estratégico de Anastácio.
