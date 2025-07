Anastácio receberá etapa do Circuito Estadual de Bandas e Fanfarras

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

O prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido, O Cido, se reuniu na manhã de segunda-feira (21),com o presidente da Federação de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul (FBFMS), Fábio Costa, e representantes do Departamento de Cultura do município. O encontro teve como pauta a organização da etapa local do Circuito Estadual de Bandas e Fanfarras.



O evento está previsto para ocorrer em novembro e deve contar com a participação de cerca de 12 bandas oriundas de diferentes municípios do estado.



Durante a reunião, o prefeito reafirmou o compromisso da gestão com o incentivo às bandas e fanfarras do município. Também foram discutidas a criação de um programa municipal voltado às atividades nas escolas e a reativação da banda municipal de Anastácio.



A etapa em Anastácio faz parte de um circuito promovido pela federação, com o objetivo de estimular a formação musical, a prática coletiva e o intercâmbio cultural entre jovens e comunidades escolares.

