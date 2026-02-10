Anastácio recebe Selo Ouro de Compromisso com a Alfabetização

Reconhecimento ocorre pela segunda vez consecutiva
Sede da Prefeitura de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro
O município de Anastácio celebra novamente a conquista do Selo Ouro – Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, honraria que recebe pelo segundo ano consecutivo. O selo é um reconhecimento formal às políticas públicas, programas e estratégias exitosas implementadas pelo município para garantir o direito fundamental à alfabetização das crianças na idade certa.
Mais do que uma premiação, o Selo Ouro atesta a seriedade e a continuidade de um trabalho de gestão comprometido com a qualidade da educação pública e o bem-estar da população. A conquista reflete o esforço conjunto da administração municipal, das equipes pedagógicas e dos professores em priorizar os primeiros anos do ensino fundamental.
A secretária municipal de Educação, Vera Terra, destacou o caráter estratégico do trabalho reconhecido. "Temos avançado no desenvolvimento e no fortalecimento das ações de alfabetização para a melhoria dos indicadores educacionais, em especial do IDEB. Esse trabalho, construído a partir das diretrizes e investimentos da Administração Municipal, é pautado pela seriedade, pelo planejamento e pela dedicação, com o objetivo de assegurar uma educação pública de qualidade às nossas crianças", afirmou a gestora.
A renovação do selo indica que as boas práticas adotadas não foram isoladas, mas sim consolidadas em um modelo de gestão educacional sustentável. O reconhecimento nacional posiciona Anastácio como referência na área da alfabetização, servindo de exemplo para outros municípios e reforçando o compromisso local com a base de toda a trajetória escolar dos estudantes.
